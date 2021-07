Sánchez reafirma que si el fons de la Generalitat no és legal, el recorreran

@EP





El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha reafirmat aquest dimecres que si l'executiu determina que el fons creat per la Generalitat per a avalar les fiances imposades pel Tribunal de Comptes als dirigents independentistes per l'acció exterior de la Generalitat no és legal, el recorrerà , però ha assenyalat que encara no s'ha pres una decisió al respecte.





Així ho ha posat de manifest en una conversa informal amb periodistes durant la seva gira econòmica als Estats Units al ser preguntat sobre aquest assumpte i, en concret, sobre l'última decisió de la Generalitat d'usar finalment l'Institut Català de Finances (ICF) per avalar les esmentades fiances.





En la seva xerrada amb els mitjans de comunicació, que ha tingut lloc després de la inauguració de l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya de Nova York, a l'edifici Chrysler, Sánchez no ha volgut entrar al fons de l'assumpte, argumentant que encara el Govern central no tenia un criteri fixat al respecte.





No obstant això, sí que ha tornat a assenyalar, a l'igual que ja va fer fa dues setmanes en una roda de premsa durant la seva gira pels països bàltics, que si l'executiu determina que aquest fons no és legal, el recorrerà.





En aquella compareixença, que es va produir el mateix dia en què la Generalitat va anunciar la creació d'aquest fons, Sánchez ha assegurat que el Govern entral aestudiarà la creació d'aquest fons i que si considerava que no estava subjecte a dret, el recorreria.