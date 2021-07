"El dia que Josep Pla va bufetejar Adolf Hitler": un thriller amb venjances literaries

Els periodistes ens morim per trobar per a cada notícia un bon titular que arrossegui immediatament l'atenció del lector i sospito que als literats, i més encara als editors, els passa una cosa semblant. Perquè no em negaran que posar com a títol d'un thriller, és a dir, una novel·la policíaca, "El dia que Josep Pla va bufetejat Adolf Hitler" (Pagès editors) és tota una fita. Ho ha aconseguit Francesc Puigpelat amb aquesta entretinguda novel·la en què combina ficció i realitat, personatges autèntics amb altres imaginats o desfigurats i situa l'acció en un moment trepidant: l'estiu de 1936, quan a Espanya es produeix la insurrecció militar, a Berlín es celebren els Jocs Olímpics i a Barcelona s'organitza una contraolimpíada.







L'estructura narrativa té com a protagonista a una imaginària Clara Capell, diplomada en criminologia i primera detectiu privada de la història espanyola. Els serveis són requerits per les dones de dues preclares figures literàries catalanes: Mercè Devesa, de Josep Maria de Sagarra i Adi Enberg, de Josep Plà. Totes dues ajudaran perquè sospiten de la infidelitat de les seves respectives parelles a causa de certa enigmàtica dona que amb el nom de Yvonne Martial presta els seus serveis en l'organització de l'Olimpíada Popular.





A poc a poc la troca es va complicant per anar després deslligant-se i resultar que Martial és en realitat una dona judeoalemana anomenada Aly Janskovitz que hauria estat una de les primeres amants de Plà, fins que aquest, per raons que no anem a desvetllar perquè l'intrigat lector arribi al final de la novel·la, l'abandona. La seva mort a mans de sicaris enviats pel Führer provoca la venjança del seu antic amant de manera purament simbòlica -una bofetada- i de forma fart rocambolesca. Tot això amb el guarniment d'agents secrets, assassins a sou, policies amics -el comissari Mesquida-, pinxos de barri xinès, nazis confessos o desenganyats i fins a una Leni Riefenstahl capturada fotogràficament "in fraganti" a compromesa aventura eròtica barcelonina.





Fins aquí l'eix narratiu que Puigpelat desenvolupa amb rampells d'ironia i trets d'humor i l'administració de pulles a uns i altres ( "els escriptors no tenien sort amb les dones", Espanya en un "país de Fanàtics, onanistes i pertorbats", encara que l'autor no aclareixi en quin dels tres grups s'inclou). Però tot això serveix com a eina per posar en dubte a les dues figures senyeres de la literatura catalana contemporània que hem citat i a les que aplica -mai directament sinó en boca dels seus personatges de ficció- epítets pejoratius. En particular a Sagarra, que per a l'autor és un "Bohemi burgès" que "com que no podia demostrar la seva hostilitat a Plà al camp de les lletres, com que no podia superar-lo com a prosista, ni batre's al terreny dels versos, s'hauria empenyat en un altre camp de batalla: les dones "i que, en la seva condició d'autor de l'himne de la Olimpíada Popular barcelonina, utilitza una "retòrica enfarfegada, idealista i buïda".





Al seu torn Plà és un "pagès cosmopolita", "home molt especial, molt gelos de la seva intimitat, molt egoista i masclista", "covard, pagesot malcarat, incapaç de manifestar cap sentiment", "de caràcter esquerp i rondinaire, producte ineludible del seu fons pagès", "inútil integral", "poeta de pa sucat amb oli" i "menypreable", però alhora li reconeix que "te intel.ligència i talent, és un monstre", "home tremedament organitizat, capquadrat i sistemàtic... tosut com una mula vella", "quan estava content la seva conversa era plena de cultura, de vivacitat, d'anècdotes, de curiositas, d'estirabots abracadabrants, d'aforismes enginyosos i de sortides surrealistes". Cara i creu d'un personatge admirat per Puigpelat... però sense excessos.