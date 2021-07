El Tribunal de Comptes analitza les fiances presentades per quatre càrrecs del 'Procés'

@EP





La delegada instructora del Tribunal de Comptes estudia de moment la documentació relativa a les fiances i immobles que han dipositat davant aquest òrgan quatre dels excàrrecs de la Generalitat als quals l'òrgan comptable reclama un total de 5,4 milions d'euros pel presumpte ús irregular de fons públics per a les anomenades 'ambaixades catalanes'.





No s'ha iniciat de moment cap providència d'embargament, segons ha informat aquest òrgan mitjançant un comunicat, tot i que a les 00.00 hores d'aquest dijous va concloure el termini donat als 34 afectats per aquest expedient per dipositar entre tots l'esmentada quantitat.





Pel que fa al fet de l'admissió o no de l'aval del Fons de la Generalitat, que segons el conseller d'Economia de la Generalitat, Jaume Giró, serà afermat amb fons de l'Institut Català de Finances (ICF), el Tribunal de Comptes simplement assenyala en la seva nota que "es dirimirà quan procedeixi".





En aquest punt el que ara està fent la delegada instructora, segons les mateixes fonts, és estudiar les certificacions que han arribat en relació amb l'acord del govern d'avalar la quantitat de cada un dels responsables.





Dos presumptes responsables han dipositat les fiances i dos més han presentat béns immobles com a aval, afegeixen, sense especificar que exalts càrrecs es tracta.