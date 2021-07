Troben mort un ancià amb el missatge "toco a nenes petites" escrit al pit

@EP





Les autoritats de Staten Island, Estats Units, han trobat mort un home de 80 anys que estava sense samarreta i portava al pit escrit el missatge "toco a nenes petites".





La brigada d'homicidis de la policia de Nova York ha començat a investigar el succés i s'espera el resultat de l'autòpsia per conèixer la causa de la mort. El cos va ser trobat a l'edifici en què residia i els agents estudien diferents possibilitats.





A més del missatge ja citat, tenia altres escrits pel seu cos: "Porto nines a la meva habitació per a nenes d'1 a 5 anys" o "jo toco". Segons explica la policia, tenia diversos talls per la cara i els ulls.





Segons el diari New York Post, va ser un veí qui se'l va trobar a l'edifici, fora de casa. "El seu cos només tenia els seus pantalons, molt per sota de la cintura, i els seus braços estaven per sobre del cap, com si l'haguessin arrossegat", va comentar el veí segons aquest mitjà.