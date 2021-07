Escàndol a Barcelona: Acusen a Ada Colau de retallar o retirar el Servei d'Ajuda a Domicili a dependents

El segon major concurs de l'Ajuntament va servir per adjudicar el Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona per un import de 191.661 612,82 euros. Des de llavors, el 50% d'aquests serveis estan gestionats per l'empresa Servisar-DomusVi, el treball de la qual han volgut denunciar ara des de la Plataforma SAD de Catalunya.







Segons comenten des d'aquesta plataforma a Catalunya Press, des de la licitació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) els seus serveis "presenten unes deficiències tremendes". De fet, es tracta d'una empresa, segons la Plataforma, "que ha tingut denúncies a Galícia per les seves problemàtiques en residències; les gestionades per ells són en les que més morts per Covid ha hagut durant la pandèmia ".





EL MAL CURRÍCULUM DE PRESTACIÓ DE SERVEI DE DOMUSVI





Al setembre de 2020, BNG de Vigo criticava l'adjudicació a la companyia DomusVi del Servei d'Ajudes de la Llar de Galícia. A més, recordava el mateix que ens ha nomenat ara la Plataforma SAD: la seva "gestió nefasta de les residències" durant els primers mesos de pandèmia.





D'altra banda, el 8 de juliol d'aquest mateix any, Helena i Lupe explicaven a Galícia Press la seva situació personal: portaven mesos de lluita als jutjats contra DomusVi, doncs la seva mare va ser una de les mortes en una de les residències d'aquesta empresa. En aquesta batalla les acompanyava una altra família que també tenia a un ésser estimat en el mateix centre.





I, a més d'això, també tenen denúncies de plataformes de treballadores d'ajuda a la llar per les seves gestions. Pels acomiadaments, per les baixades d'hores i pel mal servei que per aquesta raó ofereixen a Galícia als que necessiten la seva ajuda.









LA MALA GESTIÓ S'IMPLANTA A BARCELONA







Malgrat tota aquesta situació, al gener DomusVi va passar a gestionar el Servei d'Atenció Domiliciaria de l'Ajuntament de Barcelona. Ara sembla ser que estan replicant la "mala praxi" en la seva manera de treballar com ja va passar a Galícia. "Els Serveis d'Atenció Domiciliària estan caient en picat", declaren a aquest mitjà des de la plataforma SAD de Catalunya.





Per aquest motiu van decidir escriure una carta adreçada a l'alcaldessa, Ada Colau, màxima responsable d'aquests serveis, que li van fer arribar tant a ella com a la resta de partits del consistori. En primer lloc, volien informar-la "dels fets que estan succeint amb la nova empresa concessionària" i d'altra li exigeixen "que prengui les mesures necessàries perquè siguin corregits de manera urgent". De fet, diuen a la carta que ja van enviar-li un altre document fa quatre mesos però encara no s'ha solucionat res.









Així, diuen en la seva carta: "Al mes d'abril l'empresa Servisar-DomusVI (...) ha cessat d'ocupació a treballadors amb contractes d'Obra i Servei just abans de complir-se el període límit en què havien de passar a contractes indefinits. D'altra banda, el fet d'eliminar treballadors contrasta enormement amb la informació i les queixes que rebem d'usuaris als quals se'ls ha reduït les hores de serveis, sent com són grans dependents".





Per justificar les seves paraules, els usuaris i treballadors de SAD posen els exemples de "Teresa X, que té 93 anys i a la qual li han reduït les hores de serveis: de 9h setmanals que tenia de Treballadora Familiar a 6h i de l'auxiliar de neteja de 3h quinzenals a 1h 30".







Per això, en el document que han enviat a l'alcaldessa Colau i a la resta de polítics es pregunten: "Com és possible que es redueixin els serveis i alhora s'acomiadi treballadors i treballadores experimentats? Com s'entenen les llistes d'espera mentre s'està acomiadant treballadors? " .









Des de la plataforma, informen a Catalunya Press que "els estan arribant bastants casos d'aquest tipus" i asseguren que tenen en ment "seguir compartint més" en xarxes socials per visibilitzar el que està passant. Ells, al costat de Moviment de Residències de Catalunya, són els que estan denunciant, dia rere dia, la situació.





UNA CONCESSIÓ POLÈMICA





La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, la Taula del Tercer Sector Social i la Confederació d'empreses del Tercer sector van criticar des de l'inici l'adjudicació, per part de l'Ajuntament de Barcelona, de la meitat del servei d'atenció domiciliària a l'empresa Servisar, filial del grup multinacional DomusVi. A Espanya, aquesta empresa gestiona 25.000 places en 198 residències i centres d'atenció diürna, a més de tenir centres privats.







Les entitats qüestionen que s'hagi adjudicat el contracte, el segon més gran que convoca el consistori, a una empresa mercantil. També han alertat dels antecedents (fins i tot amb multes) de mala gestió en residències geriàtriques de la signatura.





Cal destacar que a Catalunya a l'abril de 2020 la Generalitat va intervenir la residència Ca n'Amell de Premià (Maresme) després de registrar 24 morts, que van arribar a ser 84. A més, les entitats assenyalen que pertany a un fons d'inversió que té filials a l'illa de Jersey. Dels quatre lots que representen zones de la ciutat, Servisar va guanyar dos i els altres dos se'ls va emportar la cooperativa Suara.





La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) es va mostrar "preocupada" per l'adjudicació i ha recordat que DomusVi "és la principal empresa de gestió de residències per a gent gran d'Espanya" i durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus va ser molt qüestionada, fins al punt que diversos dels seus centres van haver de ser intervinguts per governs autonòmics. "Resulta incomprensible que amb aquests antecedents se li adjudiqui un servei tan important com l'atenció domiciliària", lamenten.







Per part de la Confederació d'empreses del Tercer Sector Social de Catalunya, el seu president, Joan Segarra, lamentava que "una vegada més l'Ajuntament hagi adjudicat una part de l'atenció domiciliària a una empresa mercantil, que a més sembla ser que té vincles amb algun paradís fiscal". "Ja va passar el 2016 i hi va haver el compromís que no tornaria a passar", va dir.





Segarra va demanar que s'articulin mecanismes perquè aquests serveis puguin ser gestionats pel tercer sector i va recordar que està parada la Llei que preveu un marc d'acció concertada "perquè el tercer sector sigui l'aliat preferent, assegurant la màxima reinversió dels beneficis públics i garantir la qualitat ".







En la mateixa línia, per part de la Taula de Tercer Sector Social de Catalunya, la seva presidenta, Francina Alsina, va reclamar que "les cures i atenció a les persones no quedin en mans de les lògiques de mercat, de fons d'inversió que l'única que volen és aconseguir beneficis per enriquir als seus accionistes i no tenen cap objectiu de retorn a la societat".





I els temors i pors de llavors s'han convertit en una crua realitat amb molts dagnificats perquè el temps els ha acabat donant la raó.





MARIA, LA "ÚLTIMA" AFECTADA







El cas de Maria és l'últim que s'ha fet públic. La dona, de 84 anys, va voler gravar un vídeo explicant la seva situació personal. Té reconegut un grau de dependència 2 de caracter permanent -Dependència severa que implica que la persona necessita ajuda per realitzar activitats bàsiques de la vida diària, però no requereix suport permanent d'un cuidador o té necessitats de suport extens per a la seva autonomia personal-, a més de 3 intervencions d'estómac, i una pensió de 700€/mes. Des dels Serveis Socials barcelonins li van retirar els serveis de neteja i de Treballadora Familiar que tenia i s'han negat a posar-se'ls de nou.





Valoració de la Llei Dependència dels graus.

















La Plataforma SAD reitera que el cas de la Maria és només un exemple, però no és un cas aïllat ja que "estan deteriorant molt els serveis d'atenció als usuaris al treure-li minuts o hores quan això no hauria de ser així perquè vénen determinats per la llei de la dependència segons el grau de dependència valorat".







Extracte de l'article 15 de l'Catàleg de Serveis recollit en la Llei de Dependència.





Però, a més, asseguren que la petició de posar solució a tot el que està passant se la sol·liciten a l'alcaldessa Colau perquè estan convençuts que no és DomusVi qui té l'última paraula. En aquest sentit comenten: "si DomusVi pren aquestes decisions, que estan acceptades pels treballadors socials, és perquè realment tenen un permís donat que ve de més amunt".