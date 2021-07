Foment demana a la Generalitat que acceleri les seves decisions sobre l'ampliació de l'Aeroport del Prat

@EP





Foment ha instat la Generalitat a adoptar les decisions necessàries per disposar d'un hub aeroportuari a Barcelona el 2031. Consideren que amb l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, aquest passarà a ser un hub intercontinental que es necessita des de fa temps.





Així, demanen a la Generalitat que es donin pressa per prendre aquestes decisions durant les properes setmanes. Diuen que "és una oportunitat que reportarà a la capital catalana una inversió de 1.700 milions d'euros i la creació de 350 mil llocs de treball, dels quals 83 mil seran directes". Per tant, no es pot endarrerir més la posada en marxa del projecte.





"La llum verda del Govern de la Generalitat a l'ampliació és condició sine qua non per tramitar els expedients i complir amb els terminis", assenyalen des de Foment. "La decisió sobre l'ampliació de l'Aeroport és, per tant, inajornable, no només des de la vessant purament econòmica de la seva contribució a la generació de riquesa, sinó també des de la perspectiva pressupostària i regulatòria del sistema aeroportuari. L'ampliació de l'aeroport i la seva transformació en hub intercontinental (...) és imprescindible per dinamitzar l'activitat econòmica".







Per això, consideren que "en les pròximes setmanes s'ha de convocar el preceptiu Comitè de Coordinació Aeroportuària de Catalunya en el qual es revisarà la proposta del Document de Regulació Aeroportuària, però a Catalunya s'ha ajornat a l'espera de la finalització de les taules tècniques, de manera que la Generalitat pugui acabar de definir la seva posició".





"No obstant això", diuen, "els terminis s'esgoten i les pròximes setmanes són essencials per arrencar el llarg camí d'aquest projecte que permetria inaugurar la infraestructura en l'any 2031. L'execució de les obres s'iniciarien el 2025. L'ampliació de l'aeroport és perfectament compatible amb la protecció de la biodiversitat, mitjançant l'adopció de les mesures compensatòries adequades i proporcionades. El cost d'oportunitat i d'imatge de no dur a terme aquesta inversió seria excessiu i perjudicial per a l'economia de Catalunya, en el qual es perdria competitivitat, d'una banda, i connectivitat en un món cada vegada més global, per l'altra ".