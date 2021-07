El representant d'Eurovisió 2022 es decidirà en un esdeveniment musical a Benidorm

@EP





Radiotelevisió Espanyola escollirà el seu representant a Eurovisió 2022 mitjançant un esdeveniment musical a Benidorm que se celebrarà a principis d'any, probablement al gener, que comptarà amb la col·laboració de la Generalitat valenciana i el seu l'Ajuntament.





Així ho han anunciat el president de la corporació, José Manuel Pérez Tornero; la directora de Continguts, Amalia Martínez; el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig; i l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en una presentació davant els mitjans aquest dijous.





L'esdeveniment consistirà en tres gales en tres nits consecutives durant el mes de desembre. Generalitat i Ajuntament finançaran el projecte, mentre que la radiotelevisió pública serà qui realitzi l'esdeveniment per televisió. També s'encarregarà de la selecció de les cançons. La idea és que el contracte sigui per més d'un any.





TRES GALES A DIES CONSECUTIUS





La directora de continguts, Amalia Martínez, ha assenyalat que la idea és que les gales es celebrin en tres dies consecutius, i es preveu que siguin dues semifinals i una final. Pel que fa a la selecció dels participants, ha indicat que serà una "convocatòria oberta".





La directora espera que l'esdeveniment "connecti amb l'audiència jove" i que es converteixi en una "estratègia a llarg termini". "Aquest és un camí que creiem que ens portarà al llarg de diversos anys", ha agregat, de manera que espera que sigui una "planificació anual".





"Volem posar el focus en impulsar el talent musical, per aconseguir encertar en la fórmula, que ha d'incloure bones cançons, artistes solvents i un espectacle visual ben dissenyat en el qual apostarem per un so musical actual", ha assenyalat, per al que es comptarà amb un grup de treball amb "els millors experts per fer de el festival va ser un èxit".