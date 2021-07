El Macba defensa la modificació de l'organigrama del museu després dels acomiadaments

@EP



El gerent de Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Josep Maria Carreté, ha defensat aquest dijous que la modificació de l'organigrama del museu "no és feina d'uns dies, des de l'octubre s'està treballant" per mandat del Consell General del museu .





En la roda de presentació de la nova directora del museu, Elvira Dyangani Ose, ha dit que fruit del nou organigrama ha hagut dues persones de les que "desgraciadament es prescindeix dels seus serveis", en referència a la conservadora en cap, Tanya Barson, i el cap de programes, Pablo Martínez.





Carreté, que ha negat que el nou organigrama atorgui més pes a la gerència, ha dit que des de l'octubre s'està treballant en un "museu més obert, que coincideix amb el projecte que explica Elvira", i advoca per un museu més proper a la societat i amb una unitat de continguts.





Ha dit que el canvi en l'organigrama també s'ha pensat per "aplanar el camí" a la nova directora i que pugui tenir el seu equip, i ha explicat que ara estan treballant com redefinir i retocar per ajustar al seu projecte i al mandat de Consell General del Macba.





MANIFEST





Al cessament de Barson i Pablo Martínez, es van unir aquest dimecres les renúncies de Marina Garcés i Yayo Herrero a continuar en la direcció acadèmica de el Programa d'Estudis Independents (PEI) del museu després de conèixer aquests acomiadaments.





A més, un manifest sota el títol 'Macba per venir' critica els cessaments al Macba i demana la reversió de l'organigrama aprovat en el darrer Consell General del museu, que ja compta amb més de 600 adhesions del món de l'art.





La nova directora del Macba, Elvira Dyangani Ose, ha dit que l'organigrama és un "aspecte viu" que ha de respondre al projecte que va guanyar amb el suport del consell, i ha subratllat que vol repensar l'estructura del museu.





Preguntada per les formes en el cessament de Barson i Martínez, ha dit que seria "insensible" si no ho sentís i ha assegurat que es podria haver fet millor i ha advocat per procurar que no es repeteixi en un futur.





"Si hi havia coses que depenien d'una adreça anterior, poca cosa puc fer. Mirar endavant i que la situació no es repeteixi", ha afegit.





Ha subratllat que es va presentar al càrrec de direcció i que la seva responsabilitat repercuteix en els continguts, ha remarcat que Carreté l'ajudarà a executar i que "no està per sobre" d'ella, i ha dit que vol ser jutjada pels seus èxits o fracassos al capdavant de la institució quan assumeixi el càrrec.