El cap del Servei de Medicina de l'Hospital del Mar: “No s’està transmetent la gravetat de la situació Covid”

El cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar, Joan Ramon Masclans, en entrevista a Betevé diu que la pressió assistencial d'aquesta cinquena onada "recorda a la de la primera".





Amb les unitats de crítics al 120 % de la seva ocupació havent ja obert quatre plantes per a malalts de coronavirus, Joan Ramon Masclans, avisa que s’està a prop de tornar, de nou, “a convertir el centre en un hospital-covid”.





Masclans ha assegurat a Betevé que el volum de malalts amb covid-19 que estan atenent aquests dies “recorda més la primera onada que a les posteriors i amb aquest ritme és impossible compensar els nous ingressos amb les altes”, avisa.





Segons Masclans, la gran diferència amb les onades anteriors és que, en aquesta ocasió, no s’està transmetent “la gravetat de la situació”.









“Vivim dues realitats paralleles: la del carrer, on es veu una normalitat, i la dels hospitals on la situació és molt greu”. Per això, demana a la població que mantingui al màxim les mesures de protecció.