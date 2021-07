Així és el nou Aerobús de Barcelona, que gestiona l'empresa gallega Monbús

La companyia de Lugo opera aquest important contracte públic amb una nova flota d'autobusos que són més sostenibles, ja que o bé són 100% elèctrics o són híbrids





Presentació de la nova Aerobús de Barcelona en una foto d'@jaumecollboni







El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat la renovació de el servei de Aerobús que connecta el centre de Barcelona amb l'Aeroport del Prat tots els dies de l'any, i que passarà a funcionar les 24 hores del dia i estrenarà 33 nous autobusos híbrids i elèctrics, operats per l'empresa de Lugo Monbus.













El servei dissenyat i licitat pel consorci metropolità ha passat per un "procés de renovació". Des del passat 14 de juliol el Aerobús està gestionat per una UTE de tres empreses adherides a Monbus.



El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Antoni Poveda, ha subratllat que treballen en un model més sostenible i saludable que "passa per la millora de la gestió dels fluxos de mobilitat al voltant de grans infraestructures, com l'Aeroport".



El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que aquest servei compleix totes les mesures de seguretat necessàries contra la Covid-19 i és respectuós amb el medi ambient.



A més, el president de Monbus, Raúl López, ha assegurat que aposten per optimitzar el servei amb solucions de mobilitat basades en la utilització de noves tecnologies per oferir "més qualitat" als usuaris i ser més eficients, sostenibles i segurs.



PREUS MÉS DIVERSOS

El nou servei comptarà amb un ventall més ampli de tarifes i estaran disponibles els bitllets combinats amb altres mitjans de transport metropolità, el que permetrà l'enllaç amb Metro i autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).



També s'ha creat un paquet de viatge que inclou el bitllet d'anada i tornada en Aerobús i el Hola Barcelona Travel Card, que permet moure "sense límits" amb el transport públic durant els dies en què es visita la ciutat.