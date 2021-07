El Parlament vol feminitzar el cos de Bombers

@EP





El ple de Parlament ha aprovat aquest dijous una moció en la qual "es reafirma en el seu compromís de feminitzar de manera urgent el Departament d'Interior i, especialment, el cos de Bombers de la Generalitat", i demana a la Generalitat adoptar un pla d'igualtat de gènere per revertir desigualtats.







La moció, presentada per ERC, demana a la Generalitat analitzar les proves físiques d'accés al cos i identificar "les proves d'accés que garantirien la igualtat d'oportunitats", com barems diferents de puntuació o aplicar un increment percentual sobre la puntuació a les dones. H i ha 50 dones a Bombers d'entre 2.500 professionals, fet que suposa un 2% del total, i la moció recull que això "assenyala que, en l'àmbit de les emergències, les dones es troben infrarrespresentadas".





La diputada d'ERC, Núria Picas, bombera, ha remarcat que només hi ha una inspectora en Bombers, el que "evidencia que les emergències estan en mans dels homes" i ha reclamat aplicar perspectiva de gènere a les proves físiques d'accés perquè considera que actualment afavoreixen els homes.





Per part de la CUP, la diputada Basha Changue s'ha mostrat a favor de la moció i respecte a les proves físiques de Bombers ha dit: "És aquest cas potser no cal feminitzar sinó desmasculinizar. No ens han d'incloure en un món masculí sinó que deixi de ser-ho ".





La diputada d'el PSC Gemma Lienas ha donat suport a la moció i ha considerat que "convenientment modificada podria extrapolar-se a altres àmbits de professions molt masculinitzades i que són justament les menys precaritzades".





Antonio Ramón López (Vox) ha criticat el text i ha mostrat el seu "reconeixement a les dones treballadors que són el que són pels seus mèrits i capacitats i no per formar part de la imposició de quotes".