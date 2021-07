Voreres de 4 metres i trànsit privat només de baixada: la nova proposta municipal de Via Laietana

@EP





L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous la seva proposta de transformació definitiva de la Via Laietana, que amplia les voreres fins a 4 metres en tot el carrer i només deixarà que el trànsit privat sigui de baixada amb un carril limitat a 30 quilòmetres per hora.





En una roda de premsa, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha dit que el projecte ha comptat amb la col·laboració d'ERC, que ha celebrat el resultat, amb el qual la Via Laietana perd un carril de trànsit privat i guanya espai per a vianants i bicicletes.





Sanz ha destacat que actualment les voreres mesuren de 2,5 a 3,5 metres d'ample i que, amb la reforma, totes tindrien 4, el que facilitaria el passeig, i també hi haurà quatre places en les interseccions amb Junqueras, Antoni Maura, de l'Àngel i Antonio López.





En aquests espais hi haurà més arbres i parterres, es millorarà la pavimentació il a il·luminació que serà a partir de llum mural, i, a més, es reubicaran i s'ampliaran els passos de vianants per millorar la connectivitat dels barris que queden a un costat i a l' un altre de Laietana.





ALTERNATIVA DE PUJADA



En relació a la mobilitat, en sentit pujada hi haurà un carril per a busos i taxis que també podran fer servir els veïns de la Via Laietana i la Barceloneta, els serveis i la distribució de mercaderies, de manera que no es contempla trànsit privat en direcció a plaça Urquinaona pel carrer Junqueras.





El consistori proposa que el recorregut alternatiu sigui pel passeig Picasso i el passeig Lluís Companys, un trajecte que -segons els estudis tècnics municipals- només suposa entre 1 i 3 minuts més.





Aquest projecte de reforma preveu que les bicicletes circulin a la banda de la vorera: en sentit baixada compartiran un carril amb busos i taxis, i estarà al costat de carril de circulació limitat a 30 quilòmetres per hora.





No obstant això, en sentit pujada hi haurà un carril bici específic, també a la banda de la vorera, però els autobusos ho envairan cada vegada que s'acosten a una parada per encotxar i desencotxar als passatgers, i es preveu que els ciclistes esperin darrere de l'autobús fins que reprengui la marxa.





Sanz ha remarcat que les parades d'autobús es col·locaran en les noves plaça si que es deixaran espais per a busos discrecionals, ha dit que s'augmentaran de quatre a vuit les places de parades de taxis, i les de càrrega i descàrrega passaran de les 25 a les 54 places.





CALENDARI I PRESSUPOST



El Govern municipal ha dit que acabarà de treballar la proposta definitiva amb ERC, en una reforma que costarà 33 milions d'euros, i que preveu aprovar al novembre per poder licitar les obres i començar-abans de l'estiu que ve.





La regidora ha subratllat que es mantindrà informats els veïns i comerciants per minimitzar les afectacions dels treballs i ha insistit que el projecte s'ha treballat i presentat als veïns, comerços i entitats de l'entorn.