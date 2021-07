El President Joe Biden frustrat perquè als EUA tenen sobre "la pandèmia dels no vacunats"

Joe Biden en un acte al carrer / @ EP





El president dels EUA està preocupat per l'alentiment de la taxa de vacunació contra el COVID-19 als EUA i sosté que és "enormement important" que els nord-americans facin un pas endavant i es vacunin contra el virus, ja que torna a ressorgir amb força en territori nord-americà.





A més segons va avançar aquest dijous els Centres de Control de Malalties aconsellessin que els nens que no hagin estat vacunats contra el COVID-19 portin màscares quan tornin de les vacances d'estiu a l'escola a la tardor perquè cap vacuna, ara mateix, ha rebut autorització per als menors de 12 anys, en resposta a una pregunta sobre la seguretat escolar d'un pare preocupat, en un "Town Hall" de la cadena CNN.





Biden ha afirmat que la crisi de salut pública s'ha convertit en gran mesura en un problema dels no vacunats, ja que la propagació de la variant delta ha provocat un augment de les infeccions en tot el país. "Tenim una pandèmia per als que no s'han vacunat: és així de bàsic, així de simple", ha destacat.







"Si et vacunes, no seràs hospitalitzat, no vas a estar a la unitat de cures intensives i no moriràs", va dir Biden en el fòrum de la Universitat Mount St "Així que és gegantinament important que tots actuem com nord-americans que es preocupen pels seus compatriotes ".







PUGEN ELS CONTAGIS ALS EUA DESPRÉS DE SIS MESOS DE LA PRESIDÈNCIA DE BIDEN





Als sis mesos de la seva presidència, la lluita contra el coronavirus segueix sent el seu problema més urgent. Les hospitalitzacions i les morts als EUA són gairebé totes entre els no vacunats. Però els casos de COVID-19 gairebé s'han triplicat en Estats Units en dues setmanes, enmig d'una allau de desinformació sobre la vacuna que està posant a prova als hospitals, esgotant els metges i empenyent el clergat a la lluita.























En tot el país, la mitjana de set dies de nous casos diaris augmentar en les últimes dues setmanes a més de 37.000 el dimarts, davant els menys de 13.700 de el 6 de juliol, segons dades de la Universitat Johns Hopkins. Només el 56,2% dels nord-americans s'ha vacunat amb al menys una dosi, segons els Centres de Control i Prevenció de Malalties.





El president demòcrata va assenyalar que l'augment ha arribat a ser tan preocupant que fins i tot els seus detractors estan fent front a la desinformació sobre les vacunes.





Biden va fer una referència indirecta a les personalitats conservadores d'alt nivell de canal de notícies Fox News, que ara parlen més obertament als seus convidats escèptics sobre els beneficis de vacunar-se. Abans de pujar a l'Air Force One per tornar a Washington, Biden va dir als periodistes que es "s'alegrava que tinguessin el valor de dir el que han dit".