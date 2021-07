L'expedició espanyola als Jocs Olímpics de Tòquio, llesta per "brillar"

@EP





Els Jocs Olímpics, el gran esdeveniment esportiu mundial, inauguraran aquest divendres a Tòquio la seva XXXII edició, un any després del previst i enmig d'exigents mesures sanitàries per la pandèmia de coronavirus que no volen que siguin un obstacle per a la delegació de 321 esportistes que porta Espanya a la recerca de millorar la seva última actuació.







Encara que ja hi ha esports que han començat com el softbol o el futbol, serà aquest divendres, a partir de les 13.00, hora catalana, quan doni inici la Cerimònia d'Inauguració a l'Estadi Olímpic de la capital japonesa i es procedeixi a l'obertura oficial d'una cita que segueix marcada pel coronavirus.





L'aparició de virus a principis de l'any passat va provocar que finalment el Comitè Organitzador de Tòquio 2020 hagués de retardar a aquest 2021 uns Jocs en què porta treballant des de 2013 i que estan suposant un autèntic repte esportiu i de seguretat sanitària.







Japó està sent extremadament curós en les seves mesures per evitar que la covid-19 entri al país i provoqui nous contagis entre una població que ha passat de l'entusiasme per acollir per segona vegada en la seva història l'esdeveniment a un ampli rebuig per la por.





LA POR DE LA COVID-19





Un nou Estat d'Emergència a dues setmanes del seu inici va provocar que els Jocs es vagin a celebrar finalment sense la presència de públic, un plus menys per a uns esportistes de més de 200 països que ja estan acostumats a aquesta forma de competir, però que tractaran d'enviar un missatge de fortalesa a aquells que els estiguin veient. A més, en els últims dies han començat a aparèixer casos positius que han fet saltar de nou les alarmes, encara que des del COI ja han deixat clar que no hi ha marxa enrere.





Un positiu, el de la 'skater' neerlandesa, Candy Jacobs, ha provocat l'entrada a última hora d'Andrea Benítez per convertir-se en l'esportista 321 d'una delegació espanyola, liderada a l'Estadi Olímpic pels seus dos abanderats, el palista Saül Craviotto i la nedadora Mireia Belmonte, tots dos quàdruples medallistes i que esperen augmentar el seu medaller per assolir, o superar, a David Cal, el més llorejat amb cinc medalles.





LA DELEGACIÓ ESPANYOLA





Espanya va amb un equip amb aspiracions a brillar i intentar tornar a lluitar per superar la vintena de medalles, una cosa que només ha succeït a Barcelona'92 (22), amb 20 a Atenes 2004 com a segon millors resultat, un objectiu tan difícil com incògnita per com ha estat la preparació per a tots els participants. Fa cinc anys, a Rio de Janeiro, va signar 17 metalls, set ors, quatre plates i 6 bronzes.





L'expedició espanyola estarà composta per 184 homes i 137 dones que participaran en 29 dels esports del programa olímpic. Només faltarà representació en la gimnàstica rítmica, on en 2016 l'equip va ser plata, la gimnàstica acrobàtica, el bàsquet 3x3, el surf, el rugbi, el beisbol, el softbol, el BMX i la lluita.





ELS NOMS ESPANYOLS PRESENTS ALS JOCS





La delegació acudirà sense alguns dels seus grans referents com Carolina Marín, a la qual una greu lesió de genoll el va apartar de la cita a mes i mig i que no podrà revalidar el seu històric or en bàdminton, i Rafa Nadal, que va descartar la seva presència per necessitar descans. Per contra, sí que es mantenen altres figures com Pau Gasol, Lydia Valentí, Orlando Ortega, Alejandro Valverde o Sandra Sánchez.





Mereixen una meció especial Jesús Ángel García Bragado i Teresa Portela, que faran història per l'esport nacional a Tòquio. El marxador madrileny, als seus 51 anys, es convertirà en l'atleta amb més participacions, vuit, i espera signar un bon comiat en l'adéu també dels 50 kms, mentre que la palista gallega, de 39 anys, trencarà el rècord nacional de presències olímpiques, amb sis, encara que no ha descartat oficialment seguir.







En el pol oposat, Julia Benedetti, la benjamina amb 16 anys i que participarà en el skate, un dels esports nous costat del surf i el karate i en què la gallega, en canvi, serà una de les veteranes. No en va, la japonesa Kokona Hiraki competirà amb sol 12.





De totes maneres, Espanya es presenta a la capital japonesa amb bones expectatives de lluitar per un bon nombre de medalles, sobretot per equips. Va classificar a nou, amb doblet en bàsquet, on tots dos combinats van pujar a podi en 2016, handbol, waterpolo i hoquei sobre herba, més el retorn del futbol, i gairebé tots ells poden ser aspirants a arribar lluny.





A més, hi ha esports com la vela o el piragüisme, els dos de major palmarès olímpic amb 19 i 16 medalles respectivament, que tenen delegacions potents. A nivell individual, a més de les ja esmentades, hi ha figures rellevants com el golfista Jon Rahm, el judoka Nikoloz Sherazadishvili, els triatletes Javier Gómez Noya i Mario Mola, el gimnasta Ray Zapata, l'atleta Mohamed Katir, la tennista Garbiñe Muguruza o la tiradora Fátima Gálvez que també poT ser candidata.