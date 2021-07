Pablo López inaugurarà el Festival de Cap Roig aquest divendres

@EP





El Festival de Cap Roig, que se celebra a Calella de Palafrugell (Girona), obre aquest divendres una nova edició amb un concert de Pablo López, per al qual les entrades estan esgotades.





L'edició d'enguany del festival, organitzat per Clipper's Live amb l'impuls de CaixaBank, comptarà amb 21 concerts fins al 21 d'agost, per al qual ja ha venut més de 33.000 entrades i que té el' sold out 'en 16 dels concerts, ha informat el festival.





El president de Clipper 's Live i director de festival, Juli Guiu, ha dit que tenir el 'sold out' en 16 actuacions i les entrades pràcticament esgotades per als cinc concerts restants "anticipen una gran edició i les ganes de tornar a Cap Roig".





Després de l'actuació de Pablo López, passaran pel festival artistes com Raphael, Els Amics de les Arts, Manel, Antonio Orozco, Estopa, José Luis Perales, Taburete, Aitana, Sílvia Pérez Cruz i Hombres G, per als quals s'han esgotat les entrades.





L'encarregada de tancar el festival serà la bailaora Sara Baras el 21 d'agost, amb una gala solidària en benefici de Càritas.





SONS DEL MÓN



Stay Homas obriran aquest divendres al Festival Sons de l'Món, que es durà a terme a la Ciutadella de Roses (Girona) fins al 7 d'agost, en una edició per a la qual ja s'ha venut 12.000 entrades.





El festival comptarà, a més de amb Stay Homas, amb Amaral, Nil Moliner, La Casa Azul, Rosari, Aitana, Fangoria, Oques Grasses i God Save the Queen.





Sons del Món complirà amb totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats i preveu una platea amb un aforament per a 1.290 persones amb distància interpersonal, el que suposa el 69% de l'aforament habitual.