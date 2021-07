Regne Unit descarta vacunar als menors de 18 anys i desferma la polèmica

@EP







Regne Unit ha descartat vacunar els menors d'edat malgrat que molts països, inclòs Espanya, ja ho estan fent. Es basen en les conclusions d'un informe del Comité Conjunt de Vacunació i Inmunicación britànic, que diuen que el balanç risc-benefici de fer-ho no és favorable.





En aquesta anàlisi es comparen dos escenaris diferents. Un d'ells parla de les conseqüències que tindria per als adolescents d'entre 12 i 17 anys no vacunar-se i també per la resta de la població; no administrar-los les seves corresponents dosis faria circular, en principi, més el virus. D'altra banda, s'analitzen els possibles efectes secundaris que podria tenir per a aquest grup de població la vacuna de Pfizer, l'única aprovada.





Amb això, conclouen que "els beneficis per a la salut d'aquesta població (si se'ls vacuna) són petits i els beneficis per a la població en general són molt incerts. En aquest moment, el JCVI opina que els beneficis de la vacunació universal en nens i joves menors de 18 anys no superen els riscos potencials".





No obstant això, en molts països ja s'ha començat a vacunar els adolescents. En algunes comunitats autònomes d'Espanya, per exemple, ja es vacuna als majors de 16 anys. A més, s'espera que de cara al setembre i a l'inici de curs es comenci a vacunar els majors de 12 anys. Es pensa, fins i tot, en fer campanyes de vacunació massiva en instituts.