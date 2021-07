4.000 persones es manifesten contra la LTGBIfobia a Barcelona

@EP





Unes 4.000 persones segons la Guàrdia Urbana han participat aquest dijous a la manifestació unitària contra els actes LTGBIfobics convocada conjuntament per la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya i Pride! Barcelona, que entre les dues representen més de 40 entitats del collectiu.







Sota la pancarta 'Davant atacs LGTBIfóbics, tolerància zero', els assistents s'han organitzat en tres trams diferenciats del Passeig de Gràcia de Barcelona amb un aforament de fins a 1.000 persones cadascun entre la Gran Via i el carrer Aragó.







A causa de les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid, la manifestació ha estat estàtica amb distància de seguretat entre assistents, que han aplaudit i han corejat càntics com 'prou d'agressions', entre d'altres.





A les 20 hores, s'han aixecat les tanques de seguretat en un dels trams del Passeig de Gràcia davant l'arribada de persones d'una altra manifestació que ha convocat l'entitat Fúria Trans.





L'acte ha comptat amb la presència institucional de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, la consellera d'Acció Exterior i Govern obert, Victòria Alsina, el conseller d'empresa i Treball, Roger Torrent, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.





ENTITATS



En declaracions a Europa Press, el president del comitè organitzador de Pride! Barcelona, Ferran Poca, ha celebrat el suport de la societat al col·lectiu LGTBI i ha assegurat que "el moment ho reclama" davant 139 atacs LGTBIfobics aquest 2021.





"Havíem de dir prou davant discursos d'odi de l'extrema dreta", ha reivindicat Poca, que ha subratllat textualment que hi ha gent a la qual estan matant el crit de 'marieta'.





Per la seva banda, la vicepresidenta de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya i presidenta de FLG Famílies, Katy Pallás, ha advocat per passar a l'acció perquè "queda moltíssim marge de millora" i ha demanat més recursos a les administracions en matèria LGTBI.





Per a Pallás, "l'arrel del problema és l'heteropatriarcat", per la qual cosa ha reclamat una societat molt més feminista i molt més inclusiva; i ha advertit que tant les entitats com les persones del col·lectiu no callaran.





Respecte al treball conjunt de les dues entitats, tots dos han coincidit que ha estat "un primer pas" de cara a noves accions conjuntes i han valorat positivament l'organització de la manifestació.





CRIDA A la RESTA DE LA SOCIETAT



Poca ha argumentat que no és un tema únicament del col·lectiu LGTBI, sinó que es tracta de drets humans: "ha d'arribar a tota la societat, estem parlant de drets humans; estan matant gent pel simple fet d'existir, de ser diferent".





Pallás ha advocat, en les seves paraules, per traçar ponts i enfortir aliances amb la resta de col·lectius i el conjunt de la societat: "necessitem que la gent vingui i ens recolzi, tenim molts aliats i volem que vinguin a xisclar amb nosaltres".





PANDÈMIA



Sobre l'organització de la manifestació, Poca ha explicat que ha estat lluitar contra els elements perquè quan van fer la convocatòria Catalunya no tenia els indicadors epidemiològics que té ara, en ple impacte de la cinquena ona de la pandèmia de coronavirus.





Així, a més de la celebració en tres trams amb l'aforament limitat a 1.000 persones per guardar la distància social entre els assistents, ha estat obligatori l'ús de mascareta.