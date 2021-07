Darias assegura que la vacuna contra la Covid serà anual

@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest divendres que "tot apunta" que el seu departament administrarà una "tercera dosi de reforç" de la vacuna contra la COVID-19, si bé ha reconegut que encara no s'ha determinat "quan "començarà a subministrar.





En una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, Darias ha estat contundent després de ser preguntada sobre si els espanyols hauran de vacunar-se cada any. "Sí, sense cap dubte", ha aclarit, per després insistir que l'objectiu ara és "seguir vacunant a tothom fins a aconseguir si és possible el 100%" de la població espanyola amb pauta completa.