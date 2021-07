Les infermeres estan fartes: "som poques, cansades i mal pagades"

@EP







Les infermeres de Catalunya porten temps de lluita reclamant un sou més alt que el que tenen. Però ara, després de més d'un any de pandèmia i en plena cinquena onada denuncien que, a més de "mal pagades", estan "cansades" i són "poques".





Per això celebren que des del Servei Català de Salut els hagi arribat una circular en la qual s'estableixen directrius al voltant de l'adopció de mesures excepcionals per fer front a la situació d'emergència provocada pel Covid-19. Aquestes mesures, que estaran en vigor fins el 15 de setembre, són les següents:





Cada hora complementària no planificada abans del 16 de juliol es computarà com dues hores de jornada complementària. A més, al personal resident d'infermeria que hagi d'ampliar les seves hores extra en aquest període de temps se li aplicarà una conversió a efectes retributius equivalent a 1,33 hores per cada hora treballada.





Des d'Infermeres de Catalunya celebren aquestes mesures, amb les quals es vol premiar el seu esforç. Però això mateix els serveix com a mostra que no estan rebent una remuneració digna pel treball que realitzen.





Així, reclamen que els seus sous s'equiparin als de la resta de comunitats espanyoles, sinó a la de la resta de països d'Europa que encara estan més per sobre. Sobretot, tenint en compte la formació i competències que tenen.