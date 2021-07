Colau penja el retrat del Rei al ple

@EP





L'Ajuntament de Barcelona ha col·locat aquest divendres en un lateral de la sala de plens un retrat de Felip VI, després que la sentència del Tribunal Suprem obligués al consistori a col·locar un retrat del Rei, en una sessió que l'alcaldessa Ada Colau presideix portant una màscara amb la bandera republicana.





Colau va deixar en mans dels serveis jurídics l'aplicació de la sentència i, finalment, aquest divendres s'ha col·locat la foto del monarca: "Estem orgullosos que retiréssim el bust del rei emèrit perquè és un corrupte confés fugat a una dictadura àrab. La seva imatge no tornarà mai més a aquest ple".





Ha assegurat que no porta la bandera republicana a la seva màscara per la qüestió del retrat del Rei, sinó per les paraules de ministre durant la Transició Ignacio Camuñas (UCD) negant el cop d'Estat de 1936 i responsabilitzant de la Guerra Civil a el Govern republicà, i ha demanat que els líders polítics "marquin línies vermelles i no permetin banalitzar el feixisme".