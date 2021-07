Isa Pantoja arrenca a plorar per l'últim detall lleig que ha tingut amb ella la seva mare

@EP





Isa Pantoja va ser una de les participants en el primer episodi de la nova temporada de La Última cena i tot va anar perfectament fins que Paz Padilla va anomenar a la seva mare: Isabel Pantoja.





La presentadora li va preguntar a la filla de la cantant si la seva mare no li hagués agafat el telèfon per ajudar-la a moure's millor a la cuina de cara a la seva aparició al programa. En aquest moment la cara d'Isa Pantoja va canviar: "M'he emocionat. M'has dit que la meva mare m'ha ensenyat a cuinar i tal. A ella li hagués encantat parlar amb mi, si la cosa estigués bé. De veritat, no vull posar-me a plorar aquí. És que com has dit això. No m'agafaria el telèfon, Paz", va confessar quan Padilla li va preguntar què li passava.





Però la presentadora va voler insistir més, de manera que Isa va acabar explicant el lleig detall que ha tingut amb ella la seva mare: "Està la cosa malament. Ja sabeu que no és cosa meva. És del meu germà. La meva mare, quan s'enfada, s'enfada amb tots i també amb mi. Jo no li he fet res, tinc la consciència tranquil·la. No m'afecta en el meu dia a dia perquè sé que aquest cop no li he fet res. És qüestió de donar-li temps".