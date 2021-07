​Endesa reforma una línia elèctrica al Vendrell per protegir l'avifauna

@EP





Endesa ha adequat un tram de línia elèctrica a la urbanització de Mas Borràs, al municipi del Vendrell, al Baix Penedès, amb l’objectiu de preservar espècies d’aus protegides i amenaçades. Per aconseguir-ho s’han reformat 5 suports de mitjana tensió. La iniciativa ha tingut un pressupost de gairebé 14.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.







La reforma ha consistit a instal·lar a les torres elèctriques diferents elements de protecció, anticol·lisió o antiposada d’ocells. D’aquesta manera, s’han col·locat fundes protectores abans i després de la cadena d’aïlladors, s’han folrat cables i s’han incorporat grapes aïllants.





D'altra banda, als suports on ha estat necessari s’han adaptat la disposició de les diferents fases per tal de minimitzar al màxim el risc d’electrocució. Tots aquests elements aïllants redueixen el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en un suport aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales hi pot haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric.







A més, aquesta acció beneficia la qualitat del subministrament elèctric dels més de 6.500 clients que pengen de la línia i que pertanyen als municipis d’Altafulla, Creixell, Roda de Barà, Torredembarra i el Vendrell.