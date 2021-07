L'OCU alerta: els inflables de platja i piscina són perillosos per als nens

Pixabay





L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha recordat, ara que és temporada de platja i piscina, que els flotadors i en general qualsevol figura inflable com barques són joguines i no elements de seguretat. Així, deixar els nens sense vigilància quan fan servir un d'aquests objectes i no saben nedar, és un perill.





Per això han informat que només s'han d'usar en piscines en què els nens toquin el terra amb els peus. Però no en el mar, perquè les corrents aquàtiques podrien arrossegar-los cap a dins. A més, han alertat que si els petits no arriben als 120 centímetres, llavors els matalassos són joguines i no s'han de dur a zones profundes.







D'altra banda, ha alertat del perillós que pot ser també deixar que els nens saltin a un matalàs inflable des de la vora de la piscina: pot rebotar i ells colpejar-se al caure.