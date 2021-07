Surten absolts els dos Mossos que van acompanyar a Puigdemont a Alemanya

@EP





L'Audiència espanyola ha absolt Carlos de Pedro i Xavier Goicoechea, els dos Mossos d'Esquadra que van acompanyar a Carles Puigdmont quan l'expresident de la Generalitat va ser detingut a Alemanya en 2018.





Al principi la Fiscalia va sol·licitar tres anys de presó per als agents per un delicte d'encobriment, ja que tots dos sabien que Puigdemont estava sent investigat i que les autoritats el buscaven. Després van rebaixar la pena a un any i mig i, finalment, han sortit absolts.