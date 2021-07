Primers passos per a la llei de ciència catalana

@EP





La Generalitat preveu aprovar la setmana que l'avantprojecte de llei de la ciència catalana i fer al setembre una primera sessió informativa amb els centres de recerca CERCA sobre els fons europeus.





En una reunió aquest divendres amb els 42 centres CERCA , la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha assenyalat: "És representatiu que la primera llei que entri al Parlament aquesta legislatura sigui la de ciència", ha informat el departament en un comunicat.





En aquest sentit, la consellera ha subratllat la importància de fer arribar a la societat l'impacte del coneixement, i ha incidit en la necessitat d'"exercir més aliances per afavorir la transferència de coneixement, així com la cohesió social i territorial".





Geis ha explicat que traslladarà als agents de sistema d'investigació "tota la informació necessària per no perdre cap oportunitat per presentar projectes i obtenir recursos competitius dels Fons Next Generation EU". Ha dit que es farà en col·laboració amb la Conselleria d'Economia, que preveu el proper mes de setembre una primera sessió informativa amb els centres A prop.





Els 42 centres prop, dels quals tres estan en procés d'adhesió, ocupen a 9.902 persones dedicades a la investigació, de les quals 7.985 és personal investigador, un 46,37% dones; ha generat 157 "spin-offs", i ha captat 505 milions d'euros en projectes del programa europeu H2020.





El director de la Institució prop, Lluís Rovira, ha explicat que els centres de recerca crearan un fons de suport a la creació de "spin-offs", sota el nom A prop Emprèn, i continuarà amb el fons que des del 2016 ha permès impulsar 71 patents i que aquest any ha començat a generar retorn econòmic.





La consellera Geis es reunirà la tarda d'aquest divendres amb els presidents dels consells socials de les universitats catalanes.