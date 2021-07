Betevé està en una situació econòmica "crítica", segons el seu director

@EP



El director de Betevé, Sergi Vicente, ha alertat aquest divendres de la situació econòmica "crítica" de la cadena, i ha activat un pla de xoc per garantir un projecte sostenible i competitiu i revertir una situació que, segons ell, podria portar a la fallida.





"Avui hem pres la decisió de prescindir de 9 persones de l'equip de 247 professionals que forma la nostra plantilla. És una decisió dura i difícil per a un mitjà com el nostre, però si no ho fèiem, les conseqüències en un futur és probable que siguin molt pitjors ", ha dit en un comunicat.





S'ha reunit al migdia amb el comitè d'empresa i els treballadors per informar-los de la situació, que "ja coneixien amb anterioritat" per haver-ho explicat internament.

Ha demanat "responsabilitat a tothom per sortir d'aquest pou sense fons" en què veu a la cadena, i ha afirmat que aquesta serà la primera mesura d'altres que vindran en el futur, afegint que s'ha abaixat el sou un 5 %.





La partida de personal ha passat de representar un 57,7% del pressupost en 2019 a un 74,8% el 2021, un augment que, en xifres absolutes, representa passar de 9,4 a 13,5 milions d'euros.

Aquest 74,8% "no deixa marge per fer televisió de nivell" que la cadena necessita i se li exigeix, i ha assenyalat que durant aquest any es podrà dedicar a programació un 8,9% del pressupost total de Betevé.





11 MILIONS MÉS PER PART DE L'AJUNTAMENT



Vicente ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona ha fet aportacions extraordinàries -a més de les ordinàries-, com una de 10 milions d'euros el 2020, i farà una altra d'1 milió aquest any, però ha fet saber que no "pot estar rescatant constantment" i que s'ha de reduir el dèficit de forma immediata.





El director ha dit que caldrà fer molts esforços en els propers mesos per superar aquest "moment crític", i que el pla de xoc ha de garantir l'adequació de les regles de joc a la missió com a mitjà de comunicació, la sostenibilitat de l'entitat -que passa per disminuir la despesa i augmentar ingressos- i la construcció d'un projecte legítim, sostenible i competitiu.





"Deixar passar el temps o mirar cap a un altre costat ara seria un acte d'inconsciència que no vull ni puc assumir com a director", ha conclòs.





PÈSSIMA GESTIÓ, SEGONS ELS TREBALLADORS DE LA CADENA





A través d'un missatge de Twitter dels treballadors i treballadores de la cadena pública municipal han replicat les paraules de Sergi Vicente i l'han acusat de fer una "pèssima gestió" de la televisió. "Necessitem una direcció a l'altura de la televisió pública de Barcelona", han conclòs.