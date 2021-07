Igualtat condemna un nou assassinat per violència de gènere a Barcelona

El Ministeri d'Igualtat ha condemnat aquest divendres un nou assassinat per violència de gènere a la província de Barcelona, el d'una dona de 38 anys assassinada presumptament pel seu cònjuge el passat 21 de juliol.





La víctima no tenia fills ni filles i no hi havia denúncies prèvies per violència de gènere per part de la víctima contra el presumpte agressor, segons ha detallat el departament que dirigeix Irene Montero.





Amb la confirmació d'aquest cas, el nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya puja a 28 el 2021 ia 1.106 des de 2003, quan es van començar a recopilar dades.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, i la delegada de Govern contra la Violència de Gènere, Victòria Rosell, han expressat de nou el seu "més absoluta" condemna i rebuig a aquest assassinat masclista i han traslladat tot el seu suport a familiars i amistats de la víctima.





Tant la ministra com la delegada demanen tots els esforços des de les institucions, administracions i el conjunt de la societat per arribar a temps i evitar més morts.





El Ministeri d'Igualtat, per mitjà de la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere, ha recordat que el telèfon 016, les consultes en línia a través de l'email 016-online@igualdad.gob.es i el canal de l'WhatsApp al número 600 000.016 segueixen funcionant amb normalitat les 24 hores, tots els dies de la setmana.





En cas que no sigui possible realitzar una trucada i davant d'una situació de perill, es pot utilitzar l'aplicació ALERTCOPS, des de la qual s'enviarà un senyal d'alerta a la policia amb geolocalització. Aquests mitjans d'assistència poden ser activats per la víctima i també per qualsevol persona que conegui o sospiti d'un cas de violència de gènere. "És un deure de tota la societat", ha conclòs.