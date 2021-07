Barcelona farà inspeccions i controls les associacions de cànnabis

@EP





L'Ajuntament de Barcelona farà una campanya d'inspeccions i controls als clubs cannàbics de la ciutat començant pels que "més impacte negatiu generen, enfocats al turisme i la venda massiva, i més endavant s'abordarà els grups comunitaris i d'autoconsum".







En un comunicat aquest divendres, el consistori ha explicat que les associacions cannàbiques a la ciutat només podran funcionar com clubs socials privats i no podran promoure el consum, la venda ni el cultiu.





D'aquesta manera s'aplicarà la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i que ha confirmat el Tribunal Suprem (TS), que va anul·lar el pla urbanístic aprovat el 2016 que ordenava territorialment aquests clubs per "evitar la concentració i proximitat a equipaments protegits, reduir molèsties als veïns i millorar la convivència ".





Amb aquest pla, l'Ajuntament pretenia "fer compatible el dret d'associació de les persones consumidores de cànnabis amb l'exercici d'altres drets fonamentals com són la protecció de la salut" i ho defensa com una eina de polítiques de salut pública per abordar el fenomen .





No obstant això, el TSJC el va anul·lar després de rebre un recurs en contra perquè considera que l'Ajuntament no té competències per regular els clubs de cànnabis, "ni tan sols des del vessant urbanístic, ja que considera que són espais susceptibles de comissió de delictes" i la competència és estatal.





RECLAMA CANVIS LEGISLATIUS



El consistori ha reclamat canvis legislatius a nivell estatal i autonòmic per "regular el consum de cànnabis des de la perspectiva de la salut pública".





En paral·lel, l'Ajuntament ha creat un grup de treball intern que implica a les àrees de Serveis Jurídics, Salut, Seguretat i Urbanisme per fer propostes de canvis legislatius i estudiar-les amb la Generalitat i el Govern.





També arran d'aquesta decisió judicial, l'Ajuntament ha anunciat que impulsarà una campanya d'inspeccions i enviarà una carta a tots els clubs de la ciutat -uns 200- perquè "puguin adaptar les seves activitats a la legalitat vigent".