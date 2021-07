Dimiteixen tres membres de la direcció de l'ICF abans de la votació sobre l'aval

@EP





Tres membres de la direcció de l'Institut Català de Finances (ICF) van dimitir abans de la votació sobre la concessió de l'aval de 5,4 milions d'euros per fer front a les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per l'acció exterior entre el 2011 i el 2017, segons han publicat diferents mitjans aquest divendres a la tarda.





Concretament, es tracta de Francesc Casas, Mercedes Domingo i Virginia Verger, tots ells independents. L'aval de l'ICF és una fórmula a la qual s'han acollit 29 dels 24 encausats pel Tribunal de Comptes, mentre que els cinc restants han presentat avals pel seu compte.





De fet, ja no consten a la pàgina web de l'organisme i només hi apareixien els vocals nomenats per adscripció política i la resta d'independents. La direcció s'havia de renovar en els pròxims dies ja que eren càrrecs nomenats en l'etapa d'Oriol Junqueras com a conseller d'Economia i Hisenda.





Altres vocals són el secretari d'Empresa i president de l'ICF, Albert Castellanos; el director general d'Innovació, Lluís Juncà; la secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus, Matilde Villarroya, i la secretaria general de Salut, Meritxell Masó, tots ells per adscripció política i que van votar a favor. D'altra banda, hi ha tres altres independents que van votar en contra i mentre que el conseller delegat, Víctor Guardiola, es va abstenir. Això, va portar Castellanos a haver de fer servir un vot de qualitat.





En la roda de premsa posterior al Consell de Govern d'aquest dimarts passat, el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, va descartar utilitzar aquesta via per no posar en risc els treballadors públics. 24 hores més tard, però, Giró va anunciar des del Parlament que finalment sí s'optaria per avalar els 5,4 milions a través de l'ICF després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, o d'assegurar que havia rebut trucades de treballadors de l'entitat garantint que estaven disposats assumir les conseqüències.





Mentrestant, el Tribunal de Comptes va donar un termini improrrogable de dos dies a la Generalitat i a les parts afectades perquè entreguin físicament els avals. La delegada instructora ha estudiat tots els escrits rebuts, tant els dels representants legals de les persones que s'acolliran a l'aval de l'ICF com els d'altres excàrrecs que no ho faran.