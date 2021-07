Les revetlles populars tornaran aquest any amb algunes restriccions

@EP





Les revetlles van ser cancel·lades totes l'any passat a causa de la crisi sanitària. No obstant això, les comunitats autònomes podrien autoritzar de nou les festes populars, però tindran una sèrie de condicions. Això sí, no es veuran les imatges de revetlles multitudinàries anteriors, ja que l'arribada de la cinquena onada ha fet impossible la tornada a la normalitat.





Segons el Confidencial Digital, la majoria de les comunitats autònomes van a apostar per aquestes festes populars durant l'estiu, incloent orquestres i sempre que es compleixin una sèrie de mesures mínimes de seguretat. Les mesures estaran imposades per les autoritats sanitàries. Després de parlar llargament, creuen que es poden implantar protocols suficients per realitzar aquest tipus d'activitats.





LIMITACIONS HORÀRIES I AMB EL PÚBLIC ASSEGUT





Les comunitats han acordat, de manera comuna, que les celebracions es podran dur a terme si es realitzen amb els assistents asseguts i porten posada la màscara de manera obligatòria si el recinte és tancat. El fet que estigui tothom assegut hauria de poder garantir la distància mínima de seguretat de 1,5 metres de separació entre persones.





A més d'aquesta mesura, es vol implantar una mena de toc de queda. Les actuacions hauran d'acabar com a màxim a la 01.30 hores de la matinada, cosa que han posat la majoria de les autonomies.





Les orquestres han desenvolupat un paper fonamental perquè aquestes actuacions es puguin dur a terme. Han apel·lat al fet que moltes persones depenen d'aquests treballs, ja no només músics, sinó també tècnics d'il·luminació o so, entre d'altres.









D'altra banda, les processons són actes que solen atraure molta gent i les autonomies també volen que es puguin realitzar. Això sí, ho hauran de fer en un espai acotat, amb limitació d'assistents (1.000 persones a l'aire lliure), amb els assistents asseguts i separats per 1,5 metres de distància de seguretat. La mascareta serà obligatòria sempre que no es pugui mantenir l'espai mínim entre dues persones no convivents.