La capacitat assistencial a Catalunya serà per a activitats urgents i que no es puguin posposar

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha acordat condicionar que els ambulatoris i hospitals de el Sistema sanitari integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat) reservin tota la capacitat per "activitat urgent, emergent i clínicament inajornable" en tots els nivells assistencials, davant l'impacte de la cinquena onada de coronavirus.





En una resolució de CatSalut, amb una durada inicial màxima de tres mesos, acorda la reserva de la capacitat assistencial dels centres, serveis i establiments del Siscat per la seva "dedicació prioritària" a l'atenció sanitària producte de la pandèmia.





No obstant això, aquesta mesura no s'aplicarà a l'atenció sanitària de caràcter urgent ni sobre l'activitat programada que pugui implicar "una avaluació desfavorable objectiva si es demora el tractament".





La resolució demana orientar els recursos d'atenció intermèdia a donar suport a l'atenció de pacients aguts i orientar els recursos sociosanitaris de més baixa intensitat de cures perquè estiguin en condicions de donar suport a les necessitats de derivació de les residències, impedint el pas per centres de aguts d'usuaris amb baixa intensitat assistencial, així com restringir les visites en els centres sanitaris.





En un comunicat, la Conselleria de Salut de la Generalitat ha explicat que l'objectiu de les mesures és "optimitzar al màxim possible" tots els recursos de què disposa el Siscat donada la pressió actual, proporcional a nivells de la primera onada, i que estan vivint l'atenció primària, el 061 i els hospitals catalans.





Per això, reserva tota la capacitat per a activitat urgent o no ajornable, tenint en compte que, respecte a la primera onada, la demanda de patologia urgent i emergent no Covid és més alta, el que provoca que els nivells de pressió assistencial sobre el sistema sanitari siguin "molt elevats".





DESCANS DEL COL·LECTIU



Salut ha explicat que les mesures volen fer front a una demanda "molt important", i al mateix temps garantir el descans del col·lectiu sanitari que porta fent un esforç contingut des de l'inici de la pandèmia.





En aquest sentit, la resolució estipula prioritzar el treball en xarxa i aplicar mesures per reorganitzar equips professionals i acompanyar el creixement d'estructura disponible necessària, intentant-compatibilitzar amb el "respecte màxim possible" als períodes de descans acordats.





Els responsables de Salut han explicat en els últims dies que el sistema de salut es troba en una situació "crítica" i eventualment està desprogramant activitat, i el departament preveu que en els propers deu dies segueixin pujant els pacients ingressats, tant en planta com en UCI, per l'increment de contagis les últimes setmanes.





La Generalitat ha traslladat aquestes mateixes mesures als centres privats perquè els recursos habituals de el sistema no són suficients.