Jaume Roures podria quedar fora de la TDT pel nou projecte de Marc de Cinquè

La televisió comercial és un negoci que ha caigut en picat des de 2008. De fet, ha caigut un 40%. Des d'aquest moment, els anunciants van fer una retallada gran en l'aportació que realitzaven al mitjà de comunicació i aquests no s'han pogut recuperar. Per intentar aquesta recuperació, Marcos de Quinto i el Grup Zambudio estan preparant un nou canal.





Marcos de Quinto i el Grup Zambudio ja s'estan movent i han contactat amb alguns operadors per poder aconseguir una llicència d'emissió, tant si és comprada i, per tant, en propietat, o de lloguer. Unidad Editorial és una de les empreses amb les que han contactat. L'empresa compta amb dues freqüències, una d'elles llogada a Discovery i l'altra a Mediapro. És en aquesta última on es podria ubicar el nou canal que volen posar en marxa.





Segons OkDiario, la idea que té és fer un canal on hi hagi molta informació i que la línia editorial estigui centrada en la centredreta. Seria alguna cosa contrària al que tenen cadenes com La Sexta, ja que predominen les veus d'esquerres.





Dins el panorama de la TDT, la cadena més conservadora és Tretze, que forma part del Grup COPE, però està molt allunyada en audiència dels principals canals com poden ser Telecinco, Antena 3 o La 1. Posteriorment, va aparèixer Gol TV de la mà d'El Mundo, Marca i Expansión. Van aconseguir un acord amb Jaume Roures i des de llavors existeix aquest canal esportiu que va renovar el 2019 per tres anys.