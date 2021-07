El preu de la llum baixa un 4% durant aquest dissabte

@EP





El preu mitjà de la llum en el mercat majorista caurà aquest dissabte un 4% respecte als 95,89 euros per megawatt hora (MWh) marcats aquest divendres, registrant així el seu tercer dia consecutiu a la baixa.







En concret, el 'pool' marca per avui un preu mitjà de 92,02 euros / MWh, allunyant-se així dels màxims que ha anat tocant al llarg de la setmana, i que el van portar a registrar dimecres un rècord històric de 106 , 57 euros per MWh.





Al llarg de dissabte el preu de la llum marcarà un màxim de 106,23 euros / MWh, entre les 23.00 i les 24.00 hores, mentre que el mínim per a la jornada serà de 73,49 euros / MWh, de les 17.00 a les 18.00 hores, segons dades de OMIE recollides per Europa Press.





Amb preus de totes maneres molt alts per aquestes dates respecte a altres anys, la llum dóna un nou marge en un mes de juliol marcat especialment pels elevats preus.





De tota manera, aquest abaratiment en el preu de l'electricitat sol ser habitual en els caps de setmana, en què cau la demanda -aquest dissabte es preveuen 448 gigawatts hora (GWh) - de manera important respecte a la resta de la setmana.





El preu de l'energia té un pes proper a la factura de al voltant del 24%, mentre que al voltant del 50-55% correspon als peatges -el cost de les xarxes de transport i distribució- i càrrecs -els costos associats al foment de les renovables, a les extrapeninsulars i les anualitats de el dèficit de tarifa- i la resta impostos.





Les oscil·lacions en el preu diari afecten els consumidors acollits a la tarifa regulada (PVPC), una mica més de 10 milions, mentre que estan exempts els que estan en el mercat lliure -uns 17 milions-, ja que compten amb un preu pactat amb la seva companyia.





El 88% el consum elèctric d'Espanya no està exposat a la volatilitat el preu de mercat espot, al tenir contractes amb preus fixos, veient-se així exposats a ella els clients acollits al PVPC.





BAIXADA DE L'IVA I SUSPENSIÓ DEL 7%





El passat 24 de juny, el Govern va donar llum verda a un Reial decret llei per urgència per reduir els impostos que s'apliquen a l subministrament d'energia elèctrica i, amb això, la factura de la llum de les llars, els autònoms, les pimes i el conjunt de les empreses, que suposen la baixada de l'IVA de la llum del 21% al 10% fins a finals d'aquest any i la suspensió de l'impost del 7% a la generació elèctrica durant tres mesos, que va ser aprovat aquest dijous pel Congrés.





En el cas concret de l'IVA, s'aplica una baixada al 10% fins a final d'any per a tots els consumidors amb potència contractada fins a 10 quilowatts (kW), sempre que el preu mitjà mensual de mercat majorista de l'electricitat estigui per sobre dels 45 euros per megawatt hora (MWh).





Pel que fa a la suspensió de el 7% de l'impost sobre el valor de producció d'energia elèctrica, que ja el 2018 es va decidir la seva suspensió temporal durant sis mesos per contenir una altra onada alcista en el preu de la llum, estarà vigent durant el tercer trimestre d'aquest any.





LA FACTURA ES ENCAREIX UN 35%





Malgrat aquestes mesures, la factura de la llum al juliol va apuntar a un encariment del 35%, respecte a el mateix mes de l'any passat, segons dades de Facua-Consumidors en Acció.





Així, el de juliol serà el tercer rebut més car a nivell històric per a l'usuari mitjà. Fins a la data, les cinc factures més elevades han estat els 88,66 euros del primer trimestre del 2012, els 87,81 euros de gener de 2017, els 83,55 euros de setembre de 2018, els 82,13 euros de maig de 2021 i els 81,55 euros de febrer de 2021.