Els bombers remullaran l'incendi estabilitzat de Montgrí fins a tenir-ho controlat

@Bombers





Els Bombers de la Generalitat remullaran al llarg d'aquest dissabte la zona de l'incendi al massís del Montgrí (Girona), estabilitzat des de divendres a la nit, "fins al moment en què es pugui donar per controlat".





En un tuit han informat que des d'aquesta matinada hi ha 18 dotacions terrestres treballant a la zona i que faran "tasques intensives" durant les hores centrals del dia, on es registraran les temperatures més altes, per evitar que no hi hagi reactivacions de foc.





Segons les últimes dades d'Agents Rurals el divendres, l'incendi ha cremat 91 hectàrees de vegetació forestal, totes al terme municipal de Torroella de Montgrí i en el perímetre de Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.





Davant la millora de l'incendi, divendres es va autoritzar que els 135 menors i 15 monitors que van ser desallotjats preventivament poguessin tornar a la casa de colònies.





No obstant això, els equips d'emergències mantenen aquest dissabte les restriccions d'accés per a no residents a les urbanitzacions Sobrestany, Les Dunes, Torre Gran i Torre Vella.