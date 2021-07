Adriana Cerezo assegura la primera medalla olímpica per a Espanya

@ COE_ES





La primera medalla olímpica d'Espanya en els Jocs Olímpics de Tòquio ja és una realitat. Adriana Cerezo lluitarà a partir de les 14.30 per penjar-se l'or en Taekwondo en la categoria de -49Kg. La taekwondista de tan sols 17 anys ha aconseguit imposar-se a grans noms de la modalitat.



La rival a vuitens ha estat l'actual número dos del món. Ha passat per sobre, ja que no ha necessitat ni el tercer assalt per guanyar. En la següent ronda, ha eliminat a tota una bicampiona olímpica i en semifinals ha superat per 39-19 a la turca Rukiye Yildirm.







A partir de les 14.30 hores Adriana Cerezo es jugarà el seu primer olímpic. La campiona nacional fa tot just un any era una de les grans promeses d'aquest esport i ara ja és una realitat. Lluitarà davant la tailandesa Panipak Wongpattanakit i es convertirà en la tercera esportista espanyola més jove a aconseguir penjar-se un metall.