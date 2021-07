La Junta Electoral Central notifica Quim Torra 8.500 euros de sanció econòmica

@EP





La Junta Electoral Central (JEC) ha notificat aquest dissabte a l'expresident de la Generalitat Quim Torra l'execució de tres sancions econòmiques per un valor total de 8.500 euros per actuacions durant la campanya electoral del 28-A de 2019, segons ha informat aquest dissabte a un comunicat.





La primera multa, per valor de 3.000 euros, sanciona haver mantingut la pancarta i els llaços grocs a favor dels presos de l'1-O a la façana de la Generalitat durant període electoral; la segona, de 2.500 euros, per utilitzar en un correu electrònic expressions relatives a l'aplicació de l'article 155 després de l'1-O, a l'"exili i a la presó"; i la tercera, per valor de 3.000 euros, per una carta de felicitació a treballadors públics.





"La repressió no s'atura. L'Estat espanyol viu encara cec de venjança per la gran victòria ciutadana de l'1-O. La JEC espanyola desobeeix el Consell d'Europa i em robarà en les pròximes hores 8.500 euros per tres sancions de venjança per defensar drets", ha dit Torra en un tuit.