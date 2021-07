El PSOE vol reformar la Constitució per evitar bloquejos en futures investidures

@EP





El PSOE aposta per reformar la Constitució per evitar situacions de bloqueig en futures investidures a la presidència de Govern com va succeir a finals de 2019 quan alguns partits de l'oposició van bloquejar la investidura de Pedro Sánchez com a president per la qual cosa es va haver de celebrar una segona repetició electoral el 10 de novembre d'aquest any.











"El nostre país no pot estar a mercè de les trucades majories de bloqueig. Per això apostem per reformar el mecanisme d'elecció de president de Govern recollit en l'article 99 de la Constitució (...) permetent la presentació de diversos candidats a el mateix temps i garantint la investidura i governabilitat de què aconsegueixi un major suport parlamentari i buidant l'amenaça de repetició electoral ", remarca el document.





Així ho recull el document de la Ponència Marc presentat avui pel PSOE, que servirà com a debat per al 40 Congrés que el partit celebrarà a València a l'octubre.





El grup socialista considera la "cultura del bloqueig" com un dels fenòmens polítics recents "més preocupants". Aquest bloqueig consisteix, segons explica el text, en què els que no són capaços de sumar una majoria parlamentària propositiva, adopten l'estratègia d'impedir que institucions funcionin.





En aquest sentit, el PSOE critica la postura que va prendre el Partit Popular el 2019 que "va estar a punt d'impedir l'elecció d'un president i la formació d'un Executiu, el que hauria abocat a Espanya a una segona repetició electoral a les portes de una pandèmia ", subratlla el document.