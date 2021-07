Mor un conductor en un accident de trànsit a la N-II a Vilademuls (Girona)

El conductor d'un turisme que circulava en direcció contrària ha mort aquest dissabte després de xocar amb un altre vehicle a la via N-II a Vilademuls (Girona) per causes que encara s'estan investigant.





El conductor de l'altre vehicle ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





Amb aquesta víctima, són 73 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de l'inici de 2021.