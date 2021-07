Espanya estableix una quarantena obligatòria a les persones que arribin d'Argentina, Bolívia i Colòmbia

@EP





El Govern d'Espanya ha signat un decret perquè les persones que arribin procedents de l'Argentina, Colòmbia o Bolívia hagin de fer una quarantena obligatòria de deu dies quan aterrin a Espanya.





La situació sanitària a Espanya segueix sent dolenta i, per això, les autoritats han explicat que el pitjor pot arribar en els pròxims mesos, així que han anunciat restriccions per a persones que provinguin de certs països on la Covid estigui més descontrolat. Actualment a Espanya la taxa de contagis ha passat del 5% a l'1% en els últims dies, així que és fonamental controlar la reproducció de virus.





En el Butlletí Oficial Espanyol que s'ha publicat aquest dissabte i veient l'evolució que està tenint aquesta pandèmia, els països d'Argentina, Bolívia, Colòmbia i Namíbia són considerats d'alt riscos. Això vol dir que les persones que provinguin d'aquests països hauran de realitzar una quarantena de 10 dies.





MÉS DE 25 PAÏSOS DE FORA DE LA UNIÓ EUROPEA HAN DE FER QUARANTENA





En sumar a aquests 4 països a la llista, ja són més de 25 països de fora de la Unió Europea que han de fer quarantena en arribar a Espanya, tal com ha indicat el Ministeri de Sanitat. No obstant això, hi ha maneres per poder acabar abans amb la quarantena. Al setè dia d'estar aïllada, la persona haurà de donar negatiu en una prova específica admesa contra la covid.





Aquesta nova ordre entrarà en vigor a partir de la mitjanit del dia 27 de juliol de 2021 i es prolongarà, com a mínim, durant els pròxims 14 dies. No obstant això, el Ministeri de Sanitat podria prorrogar aquesta mesura si les circumstàncies ho permeten.





Durant aquests dies 10 d'aïllament, les persones no podran tenir contacte amb ningú, han de romandre en el seu domicili i han de limitar les visites. Poden tenir-les sempre que sigui perquè els portin aliments, productes de la farmàcia o que siguin establerts com a productes de primera necessitat.





LES AUTORITATS PODEN FER UN SEGUIMENT





Les autoritats d'Espanya podran contactar amb les persones que estan fent la quarantena i realitzar un seguiment per veure que s'està complint amb el període d'aïllament.





Perquè no hi hagi dubtes entre les persones que arribin al país, el Ministeri ja ha donat pautes que tant les agències de viatges, els operadors de turisme com les companyies de transport han d'informar els turistes de les mesures que existeixen amb l'entrada a Espanya.