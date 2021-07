Aragonès està segur que el Tribunal de Comptes no rebutjarà l'aval de l'ICF

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confiat aquest dissabte que "no hi ha cap motiu" pel qual el Tribunal de Comptes pugui rebutjar l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) per la fiança de 5,4 milions d'euros que demana a 34 excàrrecs de la Generalitat per l'acció exterior de la Generalitat entre 2011 i 2017.





En declaracions als mitjans després de reunir-se amb l'alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, també ha opinat que no hi ha raó per la qual el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) no validi el decret-llei dels avals.





"No hi ha cap motiu pel qual el Tribunal de Comptes els hagi de rebutjar i cap motiu per que no sigui validat el decret llei per part de Consell de Garanties Estatutàries", ha remarcat.





Ha indicat que l'aval de la Generalitat té per objectiu "protegir jurídicament a les persones que en l'exercici del seu càrrec i actuant segons la llei han patit una persecució que té un rerefons polític", i ha assenyalat a el PP.





Per a l'òrgan fiscalitzador està "instrumentalitzat per una majoria nomenada pel PP al servei dels seus objectius polítics, està duent a terme una repressió política de caràcter econòmic" contra l'independentisme.





Pel que fa als tres membres del consell d'administració de l'ICF que van dimitir el dilluns abans de la votació de l'entitat sobre l'aval, ha ofert únicament "paraules d'agraïment pel seu compromís".





Coronavirus I INCENDIS





Sobre la incidència de la pandèmia del Covid-19 a Catalunya, ha demanat extremar les precaucions perquè, encara que els contagis han vist un "lleuger descens", els ingressos en hospitals i en les unitats de cures intensives (UCI) segueixen en augment.





Per això, ha avisat que aquest estiu s'haurà de conviure amb la pandèmia i ha pronosticat que no s'aixecaran aviat les restriccions: "El més probable és que continuïn durant diverses setmanes fins que el nivell d'afectació torni a nivells de normalitat del passat ".





Pel que fa als recents incendis a Catalunya, ha fet una crida a la responsabilitat individual per garantir que no es realitzi "cap conducta o activitat de risc" que faciliti un nou foc.