El CSIC busca voluntaris per als assajos de la vacuna espanyola

La vacuna espanyola està entrant en la seva fase final i per a això necessita realitzar els assaigs clínics amb persones humanes per poder validar la seva eficàcia. Per això, el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) està buscant voluntaris per participar en aquests assajos de cara a tenir a punt la vacuna.





Els voluntaris que estan buscant han de complir una sèrie de requisits per a ser admesos. El primer és tenir entre 18 i 39 anys, una cosa primordial. La segona de les característiques és que no estigui vacunat amb cap de les dosis de les vacunes existents i, finalment, que no hagi superat la covid.





L'empresa Biofabri és la que té la vacuna llista per a l'assaig clínic. Els components d'aquesta vacuna són diferents dels que hi ha actualment al mercat. Han utilitzat un virus desactivat de la família de la verola i, de moment, ha donat una efectivitat de 100% en ratolins.