Sanitat es nega a vacunar amb Janssen als menors de 40 anys

El ritme de vacunació contra la Covid 19 ha agafat velocitat de creuer en les últimes setmanes. Durant l'últim mes han estat més de 10.000 les persones immunitzades i s'ha aconseguit arribar a la xifra que pretenia Pedro Sánchez, la immunitat per 25 milions de persones.





No obstant això, la realitat de la pandèmia s'ha de viure dia a dia i Espanya ja no està rebent la mateixa quantitat de vacunes que fa un mes. De fet, estan arribant tan sols la meitat, cosa que està fent que es retardi una mica el ritme de vacunació tan frenètic que es portava en els dos últims mesos.





És per aquest motiu que les comunitats autònomes han decidit demanar permís a sanitat per començar a vacunar amb Janssen als menors de 40 anys, cosa que està permès per l'Agència Europea del Medicament. No obstant això, des de sanitat segueixen donant la mateixa resposta negativa a les comunitats.





Darias, en una roda de premsa, ha reconegut que anaven a arribar a Espanya prop de 2,2 milions de vacunes, una xifra molt inferior als 4 milions de dosis que es van rebre fa dues setmanes, sent això un avançament de vacunes que estaven previstes per al segon semestre de l'any.





SANITAT NO VOL VACUNAR AMB JANSSEN





Des de Sanitat no volen que la vacuna de Janssen vagi als menors de 40 anys que són, justament, les persones que queden per rebre la seva dosi. Algunes comunitats autònomes com Madrid, Catalunya o Andalusia ja ho han demanat. El mateix conseller de Sanitat d'Andalusia, Jesús Aguirre, ha reconegut que un cop acabin de vacunar els majors de 40 anys amb Janssen ja no rebran més vacunes d'aquest subministrador.





El problema de la vacuna de Janssen és que és molt similar a la tecnologia que s'ha utilitzat en AstraZeneca. Tot i això, l'EMA sí que ha autoritzat l'ús de la dosi de Janssen en majors de 18 anys sense cap mena de matís. En un primer moment es va aprovar aquesta vacuna per als majors de 70, posteriorment per als majors de 60, de 50 i finalment de 40, però sembla que s'ha quedat aquí.





A Espanya ja s'han administrat més d'1,6 milions de dosis amb Janssen i, de moment, segons les dades de farmacovigilància, tan sols hi han hagut 20 persones amb efectes secundaris greus i no s'ha hagut de lamentar cap mort.