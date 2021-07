Ryanair no podrà enviar les maletes a vols diferents del dels passatgers

@EP





Ryanair ha intentat fer alguna cosa realment insòlita. Volien enviar l'equipatge d'un passatger en un vol separat del seu amo, però el Tribunal Suprem ha anul·lat això basant-se que són clàusules abusives. Gràcies al recurs interposat per l'Organització de Consumidors i usuaris, OCU, el Tribunal Suprem ha acceptat que hi ha casos que justifiquin això, però que en cap moment pot ser una clàusula genèrica.





Amb això, la justícia europea ha fallat a favor del fons espanyol i en contra de Ryanair, ja que ha declarat nul·la la petició. El Tribunal Suprem ha considerat que la clàusula és abusiva, ja que això implicaria que el passatger espanyol hauria d'informar-se del contingut d'una altra llei per poder comprendre els seus drets i obligacions amb l'aerolínia.





Per tant, en fallar en contra dels interessos de Ryanair, es manté la nul·litat fixada per l'Audiència de Madrid. En ella, hi havia el càrrec de 40 euros per reimprimir la targeta d'embarcament, la denegació del transport o el dret a registrar l'equipatge. A més, això implica que la companyia ha de tenir la facultat i el deure de vetllar per la seguretat de l'equipatge transportat dins de l'avió.