El FC Barcelona supera el Girona en el seu segon test

El FC Barcelona de Ronald Koeman segueix preparant-se per l'inici de la primera divisió. En aquesta ocasió ha superat per 3 gols a 1 a un Girona que afrontava el seu primer partit de la pretemporada. Els gols per al Barcelona els van anotar Piqué, Rei Manaj i de Depay, mentre que Samu Sáiz va fer el gol dels visitants.





El ritme, òbviament, està lluny del que desitja Ronald Koeman per al primer partit de competició oficial. No obstant això, el Barcelona segueix engreixant la seva maquinària. Encara amb molts jugadors del filial s'ha mostrat sòlid i agafant dinamisme. La primera meitat ha estat molt dominada pels blaugranes, però no hi ha hagut grans ocasions fins al gol de Gerard Piqué de penal. I, posteriorment, ha estat Rei Manaj, amb el seu quart gol de la pretemporada, el que ha doblat l'avantatge al marcador.





El Girona no aconseguia generar excessiu perill, fins que en un altre penal Samu Sáiz ha retallat distàncies. Va enganyar perfectament a Iñaki Peña i va retallar distàncies. Fins i tot abans de la mitja part ha tingut l'oportunitat d'empatar amb un colpeig des de fora de l'àrea que ha tocat en l'escaire blaugrana. I, just abans d'acabar la primera meitat, ha arribat la mala notícia per al Barcelona, ja Rei Manaj s'ha hagut de retirar lesionat.





A la segona part, amb els canvis i amb els equips una mica més partits, un altre penal li ha servit a Memphis Depay per estrenar el seu compte com a golejador blaugrana i posar el tercer i definitiu gol de la trobada. Amb el resultat d'avui, el Barcelona suma la seva segona victòria de la pretemporada i segueixen enfocats en la preparació de cara a l'inici de la lliga.