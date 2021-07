L'incendi de Santa Coloma de Queralt ja ha cremat més de 1.000 hectàrees

@Bombers





L'incendi de Santa Coloma de Queralt segueix descontrolat. En l'última actualització dels Bombers de la Generalitat han indicat que ja havien cremades més de 1.000 hectàrees i que podrien continuar augmentant en les pròximes hores.





Durant tota la nit els Bombers han treballat amb 82 dotacions terrestres per intentar aturar l'avanç de foc. A més, l'arribada de vent durant el dia d'avui no fa que els pronòstics siguin excessivament positius. L'objectiu principal que tenen ara mateix és aturar l'avanç de foc i intentar estabilitzar-lo com més aviat millor.





En el cas de l'incendi forestal a Ventalló, els Bombers de la Generalitat han donat a les 8.00 hores d'aquest diumenge per estabilitzat l'incendi que cremava des de dissabte a la tarda i que ja ha afectat unes 52 hectàrees.







El foc no ha obligat a evacuar cap nucli habitat, però sí que ha afectat el trànsit a les carreteres GI-624, GI-623 fins Camallera, GI-631 i la GI-6311 a Vilopriu, que segueixen tallades, ha informat Bombers en un tuit.





Es tracta del tercer incendi a la zona de l'Alt Empordà, després que l'incendi de Cap de Creus cremés 415 hectàrees i el de Torroella de Montgrí, al que segueixen treballant, ja hagi cremat 91 hectàrees.