Mireia Belmonte frega el bronze en els 400 metres estil

@EP





Mireia Belmonte ha estat a 23 centèsimes d'aconseguir la segona medalla olímpica per a la delegació espanyola. El temps final de l'espanyola ha estat de 4: 35,13 minuts, però no ha estat suficient per aconseguir la medalla de bronze.





La realitat és que malgrat quedar-se tan a prop, Mireia Belmonte ha tornat a ser un exemple per a tothom. Ha sofert diverses lesions en 2020 i això li ha fet arribar una mica escassa de preparació a la cita olímpica on ha tornat a donar la cara i ha estat molt a prop d'aconseguir el bronze.









"Em fa pena quedar-me tan a prop de la medalla, però a la fi tampoc es pot fer miracles en dos mesos", ha declarat Belmonte en acabar la prova. No obstant això, no serà la seva última opció de medalla, ja que encara li queden 800 metres i els 1.500 metres lliures.