Les greus conseqüències mediambientals que tindrà el projecte ferroviari a Kenya

@EP

El nou projecte xinès està construint a Kenya una línia de tren que connecta de manera directa al port costaner de Mombasa amb l'interior de país. Està previst que acabi en Malaba, una ciutat que serviria com a hub per enllaçar amb altres línies de trens que també s'estan construint per l'Àfrica Oriental.

Aquest projecte va començar a rodar el 2014 i compta amb una aportació de 3.800 milions de dòlars. D'aquests, el 90% dels diners prové del Banc d'Exportació i Importació de la Xina i el 10% restant està posat pel Govern de Kenya. Per tant, amb aquestes dades, se sap que és un dels projectes més cars de la història d'aquest país.

EL RECORREGUT DEL FERROCARRIL



El ferrocarril en si no afecta una gran part de superfície, però la realitat és que hi ha algunes zones elevades i altres que són ecosistemes molt fràgils i també veritablement importants per Kenya. Segons un estudi realitzat per Infobae, la construcció del ferrocarril està dissenyada en tres fases, de les quals les dues primeres ja estan completament acabades.

En el projecte estan involucrats comunitats locals, organitzadors de la societat civil, el sector privat i diversos nivells de govern. En realitzar l'estudi han descobert que la construcció està degradant, fragmentant i destruint ecosistemes que són part clau de país.



PROBLEMES DE TERRA







El primer que han volgut destacar de la línia ferroviària és que està tenint un efecte negatiu en la contaminació, tant de terra, com de l'aigua, com de l'aire. Dins el recorregut que realitzarà el ferrocarril han hagut d'habilitar passos subterranis que és just el que està provocant l'erosió de la superfície i està afectant de manera directa a font d'aigua com el llac Magadi.





Per tant, en haver acomplert certes tasques subterrànies i habilitar passos estan movent zones de terra que estan provocant tremolors tal com van comentar algunes zones dels voltants de Nairobi a Infobae. A més, aquests tremolors no es queden només en això, sinó que també han provocat que alguns edificis s'acretaran.





PROBLEMES D'INUNDACIONS





Per poder fer que el tren circuli per les zones que s'especificaven en el projecte han hagut de desviar els fluxos naturals d'aigua a la zona dels passos subterranis. Això ha provocat que s'hagi incrementat tant el volum com la velocitat del flux de l'aigua, que és el que ha acabat generant algunes inundacions.





A més, el problema no acaba amb les inundacions, sinó que la construcció ha provocat que alguns dels rius de la regió s'assequin. I això és un mal major tenint en compte que moltes persones de la zona utilitzen l'aigua d'aquests rius per al seu ús domèstic.





PROBLEMES DE CONTAMINACIÓ





Durant la construcció de la primera i segona fase han sorgit problemes que no es comptava amb ells i que han provocat problemes de contaminació bastant significatius. En el transport de combustible es va produir abocament de petroli. En aquest cas, persones de comtat de Kibwezi ja han indicat que l'aigua del riu va quedar totalment contaminada i que ja no es pot utilitzar per a cap fi.





I, òbviament, crear una infraestructura tan gran com aquesta no està exempta de fer soroll ni de contaminar de manera acústica. Les obres estan fent que moltes persones no puguin dormir i fins i tot algunes activitats a les escoles s'han hagut d'interrompre a causa dels sorolls que s'estaven produint.





ELS ANIMALS TAMBÉ ES VEUEN AFECTATS





El Parc Nacional de Tsavo a Kenya és una de les principals zones per a la fauna que hi ha en aquesta zona. No obstant això, el ferrocarril passarà per aquí i, per tant, els animals també s'han vist afectats per això.





Amb tots aquests problemes, el projecte s'havia d'haver plantejat en funció d'unes mesures sostenibles i ecològiques responsables per intentar que l'afectació fos la menor possible. Per això, seria convenient revaluar la manera d'afrontar el projecte, tot i que trobant-se ja en la fase 3 i última és possible que l'ecosistema ja s'hagi vist afectat per complet.