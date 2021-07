@EP





Vuit anys després de l'accident del tren Alvia que en la parròquia de Angrois (Santiago de Compostella), va posar fi a la vida de 80 persones i va deixar més de 140 ferits, la Plataforma Víctimes Alvia 04155 s'ha manifestat aquest dissabte en la capital gallega per a "recordar" a les víctimes del succés i demanar "justícia i veritat", així com "una recerca independent".







Els partits polítics concentren aquest diumenge les celebracions amb motiu del Dia de Galícia amb la tradicional manifestació del BNG que desembocarà a la compostel·lana Praza da Quintana, i l'ofrena a Castelao que protagonitzen els socialistes cada 25 de juliol a Rianxo.





Per la seva banda, els principals dirigents populars, inclòs el seu president, Alberto Núñez Feijóo, estaran aquesta jornada en els actes institucionals, després que aquest dissabte càrrecs de el partit, entre ells el propi Pablo Casado, promocionessin a les xarxes socials el Xacobeo.





El BNG, sota el lema 'Galiza sense límits', arrencarà la seva tradicional manifestació a les 12,00 hores de l'Albereda compostel·lana amb el seu líder nacional, Ana Pontón, al capdavant. Serà la segona vegada que Pontón encapçala aquesta marxa amb una formació nacionalista que s'ha convertit en segona força política després de les eleccions de el 12 de juliol de 2020.





La manifestació desembocarà en la Praza da Quintana però, per motius de seguretat sanitària, hi haurà altres punts amb pantalles des dels quals es podrà seguir el discurs de Pontón, que estarà acompanyada pel secretari xeral de Galiza Nova, Paulo Rius, els altres membres de la direcció nacionalista i una àmplia representació de les delegacions internacionals convidades, que aquest dissabte ja van tenir com a protagonista a el president d'ERC, Oriol Junqueras.





Pontón presentarà un "BNG sense límits" que vol "eixamplar" cada dia més les seves bases i aglutinar al voltant de la formació frontista a totes les persones que porten "a Galícia al cap i el cor". A més, aquest dissabte va apostar per reforçar les "aliances" entre les forces nacionalistes i sobiranistes "en defensa de la democràcia i de el dret a l'autodeterminació" i davant de la "involució i la dretanització de l'Estat".





Per la seva banda, el secretari xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, encapçalarà l'ofrena floral a les 11,30 hores a Rianxo que es farà davant l'estàtua de Castelao, amb un discurs en què reforçarà el "compromís galleguista i federalista".





Aquest acte comptarà, a més de amb Gonzalo Caballero, amb les intervencions del catedràtic de Dret i exministre de Justícia de el Govern d'Espanya, Francisco Caamaño; de l'expresidenta de el Parlament de Galícia, Lola Villarino; i el president de l'PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga.