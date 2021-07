Les autoritats demanen "prudència i responsabilitat" en el Dia de Galícia

@EP





Uns 400 agents dels cossos i forces de seguretat s'han desplegat aquest cap de setmana a Santiago de Compostel·la amb motiu de les celebracions en els dies centrals de les festes de l'Apòstol de la capital gallega en el marc d'aquest Any Sant i de el Dia de Galícia.





Segons han informat a Europa Press fonts de la Delegació de Govern a Galícia, els agents que estaran desplegats a la capital gallega per terra i aire pertanyen a la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Policia Local.





En concret, del total del dispositiu policial de seguretat, ultimat aquest dijous, uns 150 agents corresponen a la Comissaria de Santiago i uns 250 procedeixen d'altres llocs, han assenyalat les mateixes fonts.





Durant la jornada del Dia de Galícia que es commemora aquest diumenge hi haurà 50 agents de la Policia Local distribuïts en 30 policies durant el matí i 20 a la tarda. Per part de l'Ajuntament de Santiago han subratllat a Europa Press que aquest dispositiu suposa un "reforç important" per a la Policia Local de la capital gallega.





Aquest cap de setmana, que concentra els dos dies grans de les Festes de l'Apòstol i Dia de Galícia --25 de juliol--, està prevista la presència de la Família Reial, amb els reis i les seves filles, que acudiran aquest diumenge a la ofrena a l'Apòstol a la Catedral compostel·lana en el marc de la celebració del Xacobeo 2021-2022.





PRUDÈNCIA I RESPONSABILITAT





A més, al costat del monarca el president de Govern, Pedró Sánchez, participarà en el Reial Patronat de Sant Jaume 18 anys després de l'última convocatòria, a què també acudirà el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; i l'alcalde compostel·là, Xosé Sánchez Bugallo, entre d'altres autoritats.





Per part de la Delegació de Govern a Galícia, davant les celebracions d'aquest cap de setmana en el marc de les restriccions actuals per la pandèmia de la Covid-19, reitera la crida a la "prudència i responsabilitat" de la població.