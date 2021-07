Detinguts sis homes per cultivar grans plantacions de marihuana

@EP





Els Mossos d'Esquadra han pogut detenir sis persones per cultivar grans plantacions de marihuana. Les persones són d'entre 19 i 58 anys, cinc d'ells de nacionalitat albanesa i la persona restant espanyola. Estan detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública.





Els agents van haver d'intervenir en una zona complicada a la Serra de Montsant. Anteriorment havien confirmat que en aquest punt s'estava conreant una macro plantació exterior de marihuana, tal com indiquen en el comunicat. Els Mossos van poder intervenir 3.175 plantes de cànnabis i 10.900 grams de marihuana. Una hora més tard de la intervenció van aconseguir detenir a 4 persones que havien fugit pel camp.





En una altra actuació policial, els Mossos han pogut detenir una persona de nacionalitat espanyola de 58 anys que era responsable d'una plantació. En aquest cas, la plantació era de 4.125 plantes de marihuana i estava connectada a una finca de la Selva de Camp. Aquest detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria i amb l'obligació de presentar-se en el procés judicial.





L'últim dels detinguts estava en una nau industrial on hi havien 2.000 plantes i 2 quilos preparats per a la seva distribució. L'arrestat es trobava amagat dins de les instal·lacions i en investigar la nau van aconseguir intervenir 740 euros en efectius, un mòbil i 6 bitllets de diferents països.





Amb les detencions de les últimes hores els Mossos han donat per finalitzades les investigacions relacionades amb les plantacions de marihuana per part de les persones albaneses, reconeixen en el comunicat.